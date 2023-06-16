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НАТО не удалось утвердить первые оборонные планы со времен холодной войны - Reuters

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 июня. УНН. Министры обороны стран НАТО, которые встречаются в Брюсселе, не смогли достичь согласия относительно первых оборонных планов альянса после окончания холодной войны, сообщили Reuters в пятницу два официальных лица, пишет УНН.

НАТО не удалось утвердить первые оборонные планы со времен холодной войны - Reuters

Цитата

"Хотя сегодня региональные планы не были официально утверждены, мы ожидаем, что эти планы станут частью ряда итогов Вильнюсского саммита в июле", - заявил высокопоставленный чиновник США.

Дипломат НАТО сказал, что Турция заблокировала решение из-за формулировок по географии, в том числе по Кипру.

Дипломат добавил, что еще есть возможность найти решение до саммита НАТО в середине июля в Вильнюсе.

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