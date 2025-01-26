НАТО начало делиться засекреченной информацией с оборонными заводами и ЕС - Bloomberg
Киев • УНН
НАТО начало делиться секретной информацией о стандартизации вооружений с оборонной промышленностью и ЕС. Инициатива направлена на расширение производственных мощностей и согласование военных стандартов.
НАТО начало процесс передачи части секретной информации оборонной промышленности и Европейскому Союзу. Данные будут касаться стандартизации вооружений и расширения производственных мощностей стран-членов Альянса. Об этом сообщает Bloomberg ссылаясь на источники, пишет УНН.
Детали
По словам собеседников агентства, Альянс разрабатывает способ безопасной передачи обобщенных данных, чтобы мотивировать компании увеличивать производственные мощности.
Для этого шага страны НАТО должны достичь согласия, и, по словам одного из источников, решение могут принять уже в ближайшие месяцы.
Также сообщается, что НАТО начало обмен некоторыми секретными стандартами с Евросоюзом. Из-за секретности данные будут раскрывать постепенно, в процессе их обработки и обновления.
Военные стандарты НАТО направлены на согласование действий вооруженных сил стран-членов и обеспечение их взаимодействия. Они могут касаться, например, единых калибров вооружения или общей военной терминологии.
Эти данные могут помочь ЕС согласовать стандарты как в военной сфере, так и для технологий двойного назначения, таких как радиочастоты.
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НАТО недавно передало ЕС стандарты для несекретных материалов. Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс назвал это решение "беспрецедентным" шагом доверия.
Как сообщают источники агентства, этот шаг инициировал генсек НАТО Марк Рютте. Бывший премьер-министр Нидерландов сосредоточился на укреплении связей между НАТО и ЕС после вступления на должность в октябре.
Кроме того, Рютте призвал европейскую оборонную промышленность увеличить объемы производства вооружений.
Напомним
НАТО берет на себя ответственность за координацию военной помощи Украине вместо США через новое рамочное соглашение. Альянс создает постоянные механизмы помощи для обеспечения стабильной поддержки независимо от политических изменений.