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НАТО почало ділитися засекреченою інформацією з оборонними заводами і ЄС - Bloomberg

НАТО почало ділитися засекреченою інформацією з оборонними заводами і ЄС - Bloomberg

Київ • УНН

 • 32850 перегляди

НАТО почало ділитися секретною інформацією про стандартизацію озброєнь з оборонною промисловістю та ЄС. Ініціатива спрямована на розширення виробничих потужностей та узгодження військових стандартів.

НАТО розпочало процес передачі частини секретної інформації оборонній промисловості та Європейському Союзу. Дані стосуватимуться стандартизації озброєнь і розширення виробничих потужностей країн-членів Альянсу. Про це повідомляє Bloomberg посилаючись на джерела, пише УНН.

Деталі

За словами співрозмовників агентства, Альянс розробляє спосіб безпечної передачі узагальнених даних, щоб мотивувати компанії збільшувати виробничі потужності.

Для цього кроку країни НАТО мають досягти згоди, і, за словами одного з джерел, рішення можуть ухвалити вже в найближчі місяці.

Також повідомляється, що НАТО почало обмін деякими секретними стандартами з Євросоюзом. Через секретність дані розкриватимуть поступово, у процесі їх опрацювання та оновлення.

Військові стандарти НАТО спрямовані на узгодження дій збройних сил країн-членів та забезпечення їхньої взаємодії. Вони можуть стосуватися, наприклад, єдиних калібрів озброєння або спільної військової термінології.

Ці дані можуть допомогти ЄС узгодити стандарти як у військовій сфері, так і для технологій подвійного призначення, таких як радіочастоти.

"Доведеться витрачати трильйони, щоб стримати путіна" - Рютте назвав ціну, яку НАТО заплатить у разі програшу України23.01.25, 15:39 • 31053 перегляди

НАТО нещодавно передало ЄС стандарти для несекретних матеріалів. Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс назвав це рішення "безпрецедентним" кроком довіри.

Як повідомляють джерела агентства, цей крок ініціював генсек НАТО Марк Рютте. Колишній прем'єр-міністр Нідерландів зосередився на зміцненні зв’язків між НАТО і ЄС після вступу на посаду в жовтні.

Крім того, Рютте закликав європейську оборонну промисловість збільшити обсяги виробництва озброєнь.

Нагадаємо

НАТО бере на себе відповідальність за координацію військової допомоги Україні замість США через нову рамкову угоду. Альянс створює постійні механізми допомоги для забезпечення стабільної підтримки незалежно від політичних змін.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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