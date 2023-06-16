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НАТО может согласиться на упрощенную процедуру вступления Украины в Альянс - министр обороны Германии

Киев • УНН

 • 779056 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Страны НАТО могут быть готовы устранить некоторые препятствия на пути Украины в военный альянс, заявил в пятницу министр обороны Германии Борис Писториус, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

НАТО может согласиться на упрощенную процедуру вступления Украины в Альянс - министр обороны Германии

Детали

«Есть все больше признаков того, что все смогут согласиться с этим», — сказал он журналистам в Брюсселе, отвечая на вопрос о том, готовы ли США позволить Киеву отказаться от официальной процедуры вступления в НАТО, которую проходили в прошлом другие страны.

«Я был бы открыт для этого» – сказал он.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский 1 июня заявил, что Украина ожидает от НАТО приглашения к членству летом.

В свою очередь Европарламент 15 июня выступил с призывом к будущим саммитам НАТО проложить путь для приглашения Украины присоединиться к оборонному альянсу. В принятой резолюции евродепутаты подчеркивают, что они ожидают, что "процесс присоединения начнется после окончания войны и будет завершен как можно скорее".

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