НАТО может согласиться на упрощенную процедуру вступления Украины в Альянс - министр обороны Германии

Детали

«Есть все больше признаков того, что все смогут согласиться с этим», — сказал он журналистам в Брюсселе, отвечая на вопрос о том, готовы ли США позволить Киеву отказаться от официальной процедуры вступления в НАТО, которую проходили в прошлом другие страны.

«Я был бы открыт для этого» – сказал он.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский 1 июня заявил, что Украина ожидает от НАТО приглашения к членству летом.



В свою очередь Европарламент 15 июня выступил с призывом к будущим саммитам НАТО проложить путь для приглашения Украины присоединиться к оборонному альянсу. В принятой резолюции евродепутаты подчеркивают, что они ожидают, что "процесс присоединения начнется после окончания войны и будет завершен как можно скорее".



