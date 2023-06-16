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НАТО може погодитися на спрощену процедуру вступу України до Альянсу - міністр оборони Німеччини

Київ • УНН

 • 779056 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Країни НАТО можуть бути готові усунути деякі перешкоди на шляху України до військового альянсу, заявив у п’ятницю міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, пише УНН із посиланням на Reuters.

НАТО може погодитися на спрощену процедуру вступу України до Альянсу - міністр оборони Німеччини

Деталі

«З’являється все більше ознак того, що всі зможуть погодитися з цим», — сказав він журналістам у Брюсселі, відповідаючи на запитання про те, чи готові США дозволити Києву відмовитися від офіційної процедури вступу до НАТО, яку проходили у минулому інші країні.

«Я був би відкритий для цього» – сказав він.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський 1 червня заявив, що Україна очікує від НАТО запрошення до членства влітку.

В свою чергу Європарламент 15 червня виступив із закликом до майбутніх самітів НАТО прокласти шлях для запрошення України приєднатися до оборонного альянсу. В ухваленій резолюції євродепутати підкреслюють, що вони очікують, що "процес приєднання розпочнеться після закінчення війни та буде завершено якомога швидше".

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