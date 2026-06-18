НАТО согласовало модернизацию ядерного потенциала Альянса

Министры обороны стран НАТО договорились о модернизации ядерных возможностей Альянса и усилении системы ядерного планирования. Об этом говорится в заявлении Группы ядерного планирования НАТО, сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Участники встречи подчеркнули, что стратегические ядерные силы Альянса остаются высшей гарантией безопасности союзников и являются основой системы ядерного сдерживания НАТО.

Министры Группы ядерного планирования согласились продолжить усиление миссии ядерного сдерживания НАТО путем модернизации ядерных возможностей Альянса, укрепления потенциала ядерного планирования и адаптации для достижения наших интересов в сфере безопасности - говорится в заявлении.

В НАТО также напомнили, что стратегические ядерные силы остаются ключевым элементом защиты стран-членов.

Группа ядерного планирования является главной площадкой Альянса для консультаций и принятия решений в сфере ядерного сдерживания. В нее входят все союзники НАТО, кроме Франции.

Решение принято на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в мире и роста ядерных рисков, связанных с действиями россии, а также развитием ядерных программ других государств.

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