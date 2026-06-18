НАТО согласовало модернизацию ядерного потенциала Альянса
Киев • УНН
Министры обороны НАТО договорились о модернизации ядерных возможностей и усилении планирования. Решение принято на фоне роста ядерных рисков.
Министры обороны стран НАТО договорились о модернизации ядерных возможностей Альянса и усилении системы ядерного планирования. Об этом говорится в заявлении Группы ядерного планирования НАТО, сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Участники встречи подчеркнули, что стратегические ядерные силы Альянса остаются высшей гарантией безопасности союзников и являются основой системы ядерного сдерживания НАТО.
Министры Группы ядерного планирования согласились продолжить усиление миссии ядерного сдерживания НАТО путем модернизации ядерных возможностей Альянса, укрепления потенциала ядерного планирования и адаптации для достижения наших интересов в сфере безопасности
В НАТО также напомнили, что стратегические ядерные силы остаются ключевым элементом защиты стран-членов.
Группа ядерного планирования является главной площадкой Альянса для консультаций и принятия решений в сфере ядерного сдерживания. В нее входят все союзники НАТО, кроме Франции.
Решение принято на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в мире и роста ядерных рисков, связанных с действиями россии, а также развитием ядерных программ других государств.
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