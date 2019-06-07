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6 марта, 17:12 • 143912 просмотра

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Следующее пленарное заседание Рады состоится 18 июня

Следующее пленарное заседание Рады состоится 18 июня

Киев  •  УНН

 • 7945 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. Следующее пленарное заседание Верховной Рады Украины состоится во вторник, 18 июня. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Рады.

Сообщается, что 10-14 июня народные депутаты будут работать в комитетах, комиссиях и фракциях.

Во время пленарного заседания председатель Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что сегодня начинается Х сессия Межпарламентской ассамблеи Верховной Рады Украины, Сейма Литовской Республики и Сейма и Сената Республики Польша "Безопасность. Развитие. Демократия. Сильные вместе".

"Вместе с парламентскими делегациями Литвы и Польши мы будем совместно работать над вопросами безопасности, экономического сотрудничества, развития демократии", - отметил Парубий.

Отметим, сегодня, 7 июня, на пленарном заседании Совета состоялась "Час вопросов к правительству".

Запланировано рассмотрение Избирательного кодекса на сегодняшнем заседании не состоялся.

Напомним, народные депутаты Украины начали рассмотрение проекта Избирательного кодекса с открытыми списками.

Рабочая группа по подготовке проекта Избирательного кодекса обработала 4300 поправок к проекту Кодекса, а также направила свои 387 поправок. Все они будут вынесены в зал для голосования.

Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины будет рассматривать поправки в Избирательный кодекс в течение 2-3 недель, до даты выборов.

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