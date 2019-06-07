Наступне пленарне засідання Ради відбудеться 18 червня
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Наступне пленарне засідання Верховної Ради України відбудеться у вівторок, 18 червня. Про це УНН повідомляє з посиланням на сайт Ради.
Повідомляється, що 10-14 червня народні депутати працюватимуть в комітетах, комісіях і фракціях.
Під час пленарного засідання голова Верховної Ради Андрій Парубій поінформував, що сьогодні розпочинається Х Сесія Міжпарламентської асамблеї Верховної Ради України, Сейму Литовської Республіки та Сейму і Сенату Республіки Польща "Безпека. Розвиток. Демократія. Сильні разом".
"Разом із парламентськими делегаціями Литви і Польщі ми будемо спільно працювати над питаннями безпеки, економічної співпраці, розвитку демократії", - зазначив Парубій.
Зазначимо, сьогодні, 7 червня, на пленарному засіданні Ради відбулася "Година питань до уряду".
Запланований розгляд Виборчого кодексу на сьогоднішньому засіданні не відбувся.
Нагадаємо, народні депутати України почали розгляд проекту Виборчого кодексу із відкритими списками.
Робоча група з підготовки проекту Виборчого кодексу опрацювала 4300 поправок до проекту Кодексу, а також направила свої 387 поправок. Усі вони будуть винесені в зал для голосування.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада України розглядатиме поправки до Виборчого кодексу протягом 2-3 тижнів, аж до дати виборів.