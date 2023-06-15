Наступление на Бердянском и Бахмутском направлениях продолжается - спикер Генштаба

Детали

Как сообщил спикер Генштаба, на Бердянском направлении бои продолжаются в районе села Макаровка.

Также, по его словам, бои продолжаются в районах сел Новоданиловка и Новопокровка Запорожской области.

«На Бахмутском направлении подразделения ВСУ вели штурмовые действия на направлениях Роздоловка - Краснополовка и Берховка – Ягодное, имели успех», - сказал Ковалев.

«Там, где украинские воины обороняются - ни одной позиции не потеряно», - отметил спикер Генштаба.

Напомним

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что на сегодня Силы обороны Украины проводят как наступательные операции, так и находятся в обороне, идет серьезное противостояние.