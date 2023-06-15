Наступление на Бердянском и Бахмутском направлениях продолжается - спикер Генштаба
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Силы обороны Украины продолжают наступление на Бердянском и Бахмутском направлениях, сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев, которого цитируют в Military Media Center, пишет УНН.
Детали
Как сообщил спикер Генштаба, на Бердянском направлении бои продолжаются в районе села Макаровка.
Также, по его словам, бои продолжаются в районах сел Новоданиловка и Новопокровка Запорожской области.
«На Бахмутском направлении подразделения ВСУ вели штурмовые действия на направлениях Роздоловка - Краснополовка и Берховка – Ягодное, имели успех», - сказал Ковалев.
«Там, где украинские воины обороняются - ни одной позиции не потеряно», - отметил спикер Генштаба.
Напомним
Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что на сегодня Силы обороны Украины проводят как наступательные операции, так и находятся в обороне, идет серьезное противостояние.