Наступ на Бердянському та Бахмутському напрямках продовжується - речник Генштабу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Сили оборони України продовжують наступ на Бердянському та Бахмутському напрямках, повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов, якого цитують у Military Media Center, пише УНН.
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Як повідомив речник Генштабу, на Бердянському напрямку бої тривають в районі села Макарівка.
Також, з його слів, бої тривають в районах сіл Новоданилівка та Новопокровка Запорізької області.
«На Бахмутському напрямку підрозділи ЗСУ вели штурмові дії на напрямках Роздолівка - Краснополівка та Берхівка – Ягідне, мали успіх», - сказав Ковальов.
«Там, де українські воїни обороняються - жодної позиції не втрачено», - зазначив речник Генштабу.
Нагадаємо
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що на сьогодні Сили оборони України проводять як наступальні операції, так і перебувають в обороні, йде серйозне протистояння.