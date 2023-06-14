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На сьогодні ми перебуваємо і в наступі, і в обороні: Маляр про останню ситуацію на фронті

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. На сьогодні Сили оборони України проводять як наступальні операції, так і перебувають в обороні, йде серйозне протистояння. Ворог намагається зупинити український контрнаступ, збільшуючи кількість обстрілів та ударів, розповіла в ефірі національно телемарафону заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає УНН.

На сьогодні ми перебуваємо і в наступі, і в обороні: Маляр про останню ситуацію на фронті

Цитата

"У нас на декількох напрямках йде наступ, але так само на декількох напрямках йде наступ ворога. Тобто, станом на зараз ми знаходимося і в наступі, і в обороні, просто по різних напрямках", - розповіла заступниця.

Вона додала: "Ворог зараз збільшує кількість обстрілів та артилерійських, авіаційних і мінометних ударів. Таким чином він намагається зупиняти наш наступ, це їхня тактика. Крім того, на півдні України наші війська стикаються з суцільним мінуванням полів, тому дуже складно просуватися. Щоб ви розуміли, це, можливо, повільно, якщо дивитися цифри, але це просування впевнене".

Деталі

Маляр повідомила, що ворог також активно застосовує протитанкові керовані ракети (ПТУР) і дрони-камікадзе, намагаючись зупинити просування українських бійців і завдати різних ушкоджень.

"Фактично, ми маємо дуже жорсткий двобій, коли і ми використовуємо свої зусилля по можливості якомога більше, і ворог концентрує якомога більше сил", - зазначила вона.

Заступниця поінформувала, що за минулий тиждень та 12-13 червня просування росіян не зафіксовано. Українські захисники намагаються наступати на тих ділянках, де планує наступати ворог, наприклад на Бахмутському напрямку, зауважила вона.

"Ми просуваємося, ворог не просувається, бо наші війська не дають йому такої можливості... У нас різні підстави для успіху, і різні переваги. Якщо у ворога перевага в озброєнні і кількості особового складу, у нас перевага у швидкості прийняття рішень, мотивації, професійності. Тому, це дуже серйозний двобій двох дуже сильних сторін", - підсумувала Маляр.

Нагадаємо

Заступниця голови Міноборони Ганна Маляр повідомила, що за 12 червня у Сил оборони є просування на трьох напрямках, місцями на Бердянському напрямку - до кілометра, на трьох напрямках тривають бої.

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