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На сегодня мы находимся и в наступлении, и в обороне: Маляр о последней ситуации на фронте

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 июня. УНН. На сегодня Силы обороны Украины проводят как наступательные операции, так и находятся в обороне, идет серьезное противостояние. Враг пытается остановить украинское контрнаступление, увеличивая количество обстрелов и ударов, рассказала в эфире национального телемарафона заместитель министра обороны Анна Маляр, передает УНН.

На сегодня мы находимся и в наступлении, и в обороне: Маляр о последней ситуации на фронте

Цитата

"У нас на нескольких направлениях идет наступление, но так же на нескольких направлениях идет наступление врага. То есть, по состоянию на сейчас мы находимся и в наступлении, и в обороне, просто по разным направлениям", - рассказала заместительница.

Она добавила: "Враг сейчас увеличивает количество обстрелов и артиллерийских, авиационных и минометных ударов. Таким образом он пытается останавливать наше наступление, это их тактика. Кроме того, на юге Украины наши войска сталкиваются со сплошным минированием полей, поэтому очень сложно продвигаться. Чтобы вы понимали, это, возможно, медленно, если смотреть цифры, то это продвижение уверенное".

Детали

Маляр сообщила, что враг также активно применяет противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) и дроны-камикадзе, пытаясь остановить продвижение украинских бойцов и нанести различные повреждения.

"Фактически, мы имеем очень жесткий поединок, когда и мы используем свои усилия по возможности как можно больше, и враг концентрирует как можно больше сил", - отметила она.

Заместитель проинформировала, что за прошедшую неделю и 12-13 июня продвижение россиян не зафиксировано. Украинские защитники пытаются наступать на тех участках, где планирует наступать враг, например на Бахмутском направлении, отметила она.

"Мы продвигаемся, враг не продвигается, потому что наши войска не дают ему такой возможности... У нас разные основания для успеха, и разные преимущества. Если у врага преимущество в вооружении и количестве личного состава, у нас преимущество в скорости принятия решений, мотивации, профессионализме. Поэтому, это очень серьезный поединок двух очень сильных сторон", - подытожила Маляр.

Напомним

Замглавы Минобороны Анна Маляр сообщила, что за 12 июня у Сил обороны есть продвижение на трех направлениях, местами на Бердянском направлении - до километра, на трех направлениях продолжаются бои.

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