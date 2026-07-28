Настоящая жара накроет Украину в начале августа - синоптик

В конце июля - начале августа Украину накроет "настоящая жара", прогнозирует синоптик Наталка Диденко, пишет УНН.

Конец июля и начало августа принесут в Украину настоящую жару, примите это к сведению - подчеркнула Диденко в соцсетях.

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А 29 июля, по прогнозу синоптика, остатки холодного атмосферного фронта вызовут кратковременные дожди и грозы в Харьковской, Полтавской, Сумской областях и на севере Луганщины. Большая часть территории Украины окажется в сухой погоде. "Как, собственно, и весь европейский континент - антициклон", - указала она.

Ветер северо-западный, умеренный, временами порывистый.

"Температура воздуха - рахат-лукум. В течение дня среды ожидается +22...+25 градусов, в южной части +24...+28 градусов, по северным регионам +20...+22 градуса", - добавила Диденко.

В Киеве 29 июля осадки маловероятны. Температура воздуха +22, +23 градуса.

Август может стать самым жарким по продолжительности, а ближайшая жара будет кратковременной - синоптик