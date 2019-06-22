Наставник "Шахтера" назвал цели клуба на будущий сезон

“Думаю, что сегодня мы живем в мире статистики. Но самое главное, что для футбола она не считается. Считается следующая игра и то, что в ней происходит. Никакой матч не повторяется, они совершенно разные. Да, вы правы, поединки с „Динамо“ всегда сложные. Мы постараемся показать результаты и сконцентрироваться на этом. Но я считаю, что мы делаем ошибку, если смотрим только на одного соперника. Важно следить абсолютно за всеми и в каждом матче иметь стопроцентную мотивацию. Тогда благодаря нашей работе мы сможем добиваться положительных результатов и с „Динамо“, и с другими командами, а в конце сезона держать в руках трофеи”, — отметил португалец.

Кроме того, Каштру желает вывести “горняков” хотя бы в плей-офф Лиги чемпионов.

“В Лиге чемпионов у нас также есть цель побеждать в каждом матче и по крайней мере выходить в плей-офф. Постараемся сделать это еще раз. А сейчас самое главное — сфокусироваться на ближайшей цели, и это Суперкубок. Важно двигаться шаг за шагом, правильно и хорошо подготовиться”, — подчеркнул рулевой.

Напомним, что в тренерский штаб Каштру присоединился Дарио Срна.