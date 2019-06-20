Срна офіційно повернувся до "Шахтаря"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Колишній капітан донецького "Шахтаря" Даріо Срна завершив виступи в італійському "Кальярі" і повернувся в донецьку команду. Про це повідомляє прес-служба "гірників", передає УНН.
Як стало відомо, хорват займе пост помічника головного тренера Луїша Каштру.
Зазначимо, у п'ятницю, 21 червня, о 15:00 в київському готелі "Опера" відбудеться презентація нового головного тренера "Шахтаря". Після закінчення заходу на запитання журналістів також відповість і Даріо Срна.
Нагадаємо, що Даріо виступав у складі "Шахтаря" з 2003 до 2018 року. Він встановив абсолютний рекорд клубу за кількістю ігор. За 15 років в "Шахтарі" Срна провів 536 матчів і забив 49 голів, завоювавши з командою 26 трофеїв: Кубок УЄФА, 10 чемпіонських титулів, 7 Кубків і 8 суперкубків України.
Напередодні стало відомо, що колишній захисник збірної Хорватії та капітан донецького "Шахтаря" Даріо Срна припинив виступи за італійський "Кальярі".