Срна официально вернулся в "Шахтер"

Как стало известно, хорват займет пост помощника главного тренера Луиша Каштру.

Отметим, в пятницу, 21 июня, в 15:00 в киевском отеле "Опера" состоится презентация нового главного тренера "Шахтера". После окончания мероприятия на вопросы журналистов также ответит и Дарио Срна.

Напомним, что Дарио выступал в составе "Шахтера" с 2003 по 2018 года. Он установил абсолютный рекорд клуба по количеству игр. За 15 лет в "Шахтере" Срна провел 536 матчей и забил 49 голов, завоевав с командой 26 трофеев: Кубок УЕФА, 10 чемпионских титулов, 7 Кубков и 8 Суперкубков Украины.

Накануне стало известно, что бывший защитник сборной Хорватии и капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна прекратил выступления за итальянский "Кальяри".