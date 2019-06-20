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США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg
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Срна официально вернулся в "Шахтер"

Киев • УНН

 • 12129 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Бывший капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна завершил выступления в итальянском "Кальяри" и вернулся в донецкую команду. Об этом сообщает пресс-служба "горняков", передает УНН.

Срна официально вернулся в "Шахтер"

Как стало известно, хорват займет пост помощника главного тренера Луиша Каштру.

Отметим, в пятницу, 21 июня, в 15:00 в киевском отеле "Опера" состоится презентация нового главного тренера "Шахтера". После окончания мероприятия на вопросы журналистов также ответит и Дарио Срна.

Напомним, что Дарио выступал в составе "Шахтера" с 2003 по 2018 года. Он установил абсолютный рекорд клуба по количеству игр. За 15 лет в "Шахтере" Срна провел 536 матчей и забил 49 голов, завоевав с командой 26 трофеев: Кубок УЕФА, 10 чемпионских титулов, 7 Кубков и 8 Суперкубков Украины.

Накануне стало известно, что бывший защитник сборной Хорватии и капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна прекратил выступления за итальянский "Кальяри".

Украинские Национальные Новости

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