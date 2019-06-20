Екс-капітан "Шахтаря" припинив виступи за італійський "Кальярі"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Колишній захисник збірної Хорватії та капітан донецького "Шахтаря" Даріо Срна за допомогою своєї сторінки в "Instagram" попрощався та подякував ФК "Кальярі", повідомляє УНН.
"Важко знайти правильні слова, якими б я міг висловити гордість за те, що виявився в такому клубі в кінці своєї футбольної подорожі. Цей рік, який я провів серед вас, залишиться для мене особливим. Як чоловік і спортсмен, я ніколи не забуду підтримку і дружбу, які відчував у "Кальярі", ніколи не забуду любов уболівальників і всіх в клубі", - відзначив хорват.
Варто зазначити, що за "Кальярі" Срна провів лише один сезон в якому провів 26 матчів і відзначився 4 асистами в Серії А.
Додамо, у сезоні, що минув, "Кальярі" разом із хорватським ветераном набрали 41 очко і посіли 15 рядок в чемпіонаті Італії і зупинилися в 1/16 фіналу Кубку Італії.
Як повідомлялося раніше, Срна потрапляв до символічної збірної туру Серії А.