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Экс-капитан "Шахтера" прекратил выступления за итальянский "Кальяри"

Киев • УНН

 • 11440 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Бывший защитник сборной Хорватии и капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна с помощью своей страницы в "Instagram" попрощался и поблагодарил ФК "Кальяри", сообщает УНН.

Экс-капитан "Шахтера" прекратил выступления за итальянский "Кальяри"

“Трудно найти правильные слова, которыми я мог бы выразить гордость за то, что оказался в таком клубе в конце своего футбольного путешествия. Этот год, который я провел среди вас, останется для меня особенным. Как человек и спортсмен, я никогда не забуду поддержку и дружбу, которые испытывал в „Кальяри“, никогда не забуду любовь болельщиков и всех в клубе”, — отметил хорват.

Стоит отметить, что за “Кальяри” Срна провел лишь один сезон в котором провел 26 матчей и отметился 4 ассист в Серии А.

Добавим, в сезоне прошедшее “Кальяри” вместе с хорватским ветераном набрали 41 очко и заняли 15 строчку в чемпионате Италии и остановились в 1/16 финала Кубка Италии.

Как сообщалось ранее, Срна попадал в символическую сборную тура Серии А.

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