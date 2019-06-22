Наставник "Шахтаря" назвав цілі клубу на майбутній сезон
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Новий тренер “Шахтаря” Луїш Каштру прокоментував плани на дебютний сезон в ролі наставника донецького колективу, передає УНН з посиланням на прес-службу колективу.
“Думаю, що сьогодні ми живемо в світі статистики. Але найголовніше, що для футболу вона не вважається. Вважається наступна гра і те, що в ній відбувається. Ніякий матч не повторюється, вони абсолютно різні. Так, ви маєте рацію, поєдинки з „Динамо“ завжди складні. Ми постараємося показати результати і сконцентруватися на цьому. Але я вважаю, що ми робимо помилку, якщо дивимося лише на одного суперника. Важливо стежити абсолютно за всіма і в кожному матчі мати стовідсоткову мотивацію. Тоді завдяки нашій роботі ми зможемо добиватися позитивних результатів і з „Динамо“, і з іншими командами, а в кінці сезону тримати в руках трофеї”, — відзначив португалець.
Крім того, Каштру бажає вивести “гірників” бодай в плей-оф Ліги чемпіонів.
“У Лізі чемпіонів у нас також є мета перемагати в кожному матчі і принаймні виходити в плей-оф. Постараємося зробити це ще раз. А зараз найголовніше — сфокусуватися на найближчій мети, і це Суперкубок. Важливо рухатися крок за кроком, правильно і добре підготуватися”, — підкреслив рульовий.
Нагадаємо, що до тренерського штабу Каштру приєднався Даріо Срна.