Насилие в интернате на Львовщине: омбудсмен рассказал, на каком этапе расследование

На Львовщине продолжается расследование нарушений прав детей в Великолюбинском учебно-реабилитационном центре. По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, в деле уже есть определенные сдвиги - создана отдельная комиссия областного совета и проведены кадровые изменения. Об этом он рассказал во время брифинга, передает УНН.

Лубинец отметил, что каждый случай нарушения прав детей документируется, и по каждому из них подается официальный запрос на устранение проблемы.

По каждому нашему случаю, тем более, который мы показываем публично, я присылаю официальный документ - это представление по устранению нарушенных прав. Мой представитель во Львовском регионе отчитывался и каждую неделю отчитывается о том, что сделано. По состоянию на сейчас там создана отдельная комиссия областного совета, осуществлены соответствующие кадровые изменения - сообщил омбудсмен.

Он отметил, что говорить о полном выполнении всех необходимых мероприятий можно будет только после получения официальных документов.

Сейчас мы видим, что реакция есть, в частности юридическая. В этот процесс включились представители областного совета и областной военной администрации. Неоднократно организуются совещания, в том числе непубличные, где отчитываются о выполнении нашего официального документа - сказал Лубинец.

Что известно о деле?

28 сентября омбудсмен сообщал, что получил информацию о возможном физическом, психологическом и сексуальном насилии в отношении детей в этом заведении, которое мог совершать директор учреждения.

После этого был инициирован мониторинговый визит с участием Национальной социальной сервисной службы Украины и благотворительных организаций.

Это заведение занимается детьми-сиротами, детьми, лишенными родительской опеки, детьми с особыми образовательными потребностями и теми, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах.

Зафиксированные показания воспитанников свидетельствуют о сексуальных домогательствах, публичном унижении и угрозах от руководителя учреждения, в частности о помещении детей в психиатрическую больницу за "неправильное поведение".

Расследование продолжается.