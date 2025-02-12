Насильство в інтернаті на Львівщині: омбудсмен розповів, на якому етапі розслідування
Київ • УНН
На Львівщині розслідують порушення прав дітей у Великолюбінському навчально-реабілітаційному центрі. Створено спеціальну комісію та проведено кадрові зміни після повідомлень про можливе насильство з боку директора закладу.
На Львівщині триває розслідування щодо порушень прав дітей у Великолюбінському навчально-реабілітаційному центрі. За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, у справі вже є певні зрушення – створено окрему комісію обласної ради та проведено кадрові зміни. Про це він розповів під час брифінгу, передає УНН.
Лубінець наголосив, що кожен випадок порушення прав дітей документується, і за кожним із них подається офіційний запит на усунення проблеми.
По кожному нашому випадку, тим більше, який ми показуємо публічно, я надсилаю офіційний документ – це подання щодо усунення порушених прав. Мій представник у Львівському регіоні звітував і кожного тижня звітує про те, що зроблено. Станом на зараз там створена окрема комісія обласної ради, здійснено відповідні кадрові зміни
Він зазначив, що говорити про повне виконання всіх необхідних заходів можна буде лише після отримання офіційних документів.
Наразі ми бачимо, що реакція є, зокрема юридична. У цей процес включилися представники обласної ради та обласної військової адміністрації. Неодноразово організовуються наради, зокрема непублічні, де звітують про виконання нашого офіційного документа
Що відомо про справу?
28 вересня омбудсман повідомляв, що отримав інформацію про можливе фізичне, психологічне та сексуальне насильство щодо дітей у цьому закладі, яке міг вчиняти директор установи.
Після цього було ініційовано моніторинговий візит за участі Національної соціальної сервісної служби України та благодійних організацій.
Цей заклад опікується дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, дітьми з особливими освітніми потребами та тими, хто опинився у складних життєвих обставинах.
Зафіксовані свідчення вихованців свідчать про сексуальні домагання, публічне приниження та погрози від керівника закладу, зокрема щодо поміщення дітей у психіатричну лікарню за "неправильну поведінку".
Розслідування триває.