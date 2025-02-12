Насильство в інтернаті на Львівщині: омбудсмен розповів, на якому етапі розслідування

На Львівщині триває розслідування щодо порушень прав дітей у Великолюбінському навчально-реабілітаційному центрі. За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, у справі вже є певні зрушення – створено окрему комісію обласної ради та проведено кадрові зміни. Про це він розповів під час брифінгу, передає УНН.

Лубінець наголосив, що кожен випадок порушення прав дітей документується, і за кожним із них подається офіційний запит на усунення проблеми.

По кожному нашому випадку, тим більше, який ми показуємо публічно, я надсилаю офіційний документ – це подання щодо усунення порушених прав. Мій представник у Львівському регіоні звітував і кожного тижня звітує про те, що зроблено. Станом на зараз там створена окрема комісія обласної ради, здійснено відповідні кадрові зміни - повідомив омбудсмен.

Він зазначив, що говорити про повне виконання всіх необхідних заходів можна буде лише після отримання офіційних документів.

Наразі ми бачимо, що реакція є, зокрема юридична. У цей процес включилися представники обласної ради та обласної військової адміністрації. Неодноразово організовуються наради, зокрема непублічні, де звітують про виконання нашого офіційного документа - сказав Лубінець.

Що відомо про справу?

28 вересня омбудсман повідомляв, що отримав інформацію про можливе фізичне, психологічне та сексуальне насильство щодо дітей у цьому закладі, яке міг вчиняти директор установи.

Після цього було ініційовано моніторинговий візит за участі Національної соціальної сервісної служби України та благодійних організацій.

Цей заклад опікується дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, дітьми з особливими освітніми потребами та тими, хто опинився у складних життєвих обставинах.

Зафіксовані свідчення вихованців свідчать про сексуальні домагання, публічне приниження та погрози від керівника закладу, зокрема щодо поміщення дітей у психіатричну лікарню за "неправильну поведінку".

Розслідування триває.