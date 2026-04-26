Насилие не имеет никакого оправдания - Украина осудила стрельбу на ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме
Киев • УНН
Украина осудила стрельбу на ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Такое насилие не имеет никакого оправдания. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает УНН.
Мы осуждаем стрельбу на ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме. С облегчением отмечаем, что Президент США Дональд Трамп, вице-президент США Джей Ди Вэнс и другие участники не пострадали
По словам главы МИД, такое насилие не имеет никакого оправдания и не должно иметь места в демократическом обществе.
Напомним
26 апреля 2026 года во время ужина корреспондентов Белого дома в Вашингтоне, где присутствовали Дональд Трамп и его жена Мелания Трамп, произошла стрельба.