Покушение на Трампа: 31-летний нападавший заявил, что нацелился на чиновников администрации президента США
Киев • УНН
Подозреваемым в покушении на президента США Дональда Трампа назван 31-летний Коул Томас Аллен из Калифорнии. У него нет судимостей, он был гостем Washington Hilton и нацелился на чиновников администрации.
Подозреваемым в покушении на президента США Дональда Трампа назван 31-летний Коул Томас Аллен из Торранса, штат Калифорния, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
По словам официальных лиц, нападавший не имеет судимостей и не находился в поле зрения правоохранительных органов.
Полиция считает, что подозреваемый был гостем отеля Washington Hilton, где проходил ужин корреспондентов.
Выступая на пресс-конференции после инцидента, Дональд Трамп назвал подозреваемого "одиночным волком-убийцей".
Покушение на Трампа: нападавший был постояльцем отеля, у него обнаружили дробовик, пистолет и несколько ножей26.04.26, 08:30 • 6148 просмотров
Добавим
Коул Томас Аллен заявил властям после своего ареста, что он нацелился на чиновников администрации Трампа, сообщает CBS News со ссылкой на два источника.
CBS также сообщает, что во время инцидента было сделано не менее пяти-восьми выстрелов.
Контекст
Как сообщал УНН, Трампа терминово эвакуировали с ужина для корреспондентов Белого дома после того, как в зале раздались выстрелы.
Президент США и первая леди Мелания Трамп, по-видимому, разговаривали в отеле Washington Hilton, когда их прервал шум.