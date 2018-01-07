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Литву заполонили украинские мигранты

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 января. УНН. В прошлом году в Литву прибыло почти в два раза больше иностранцев, чем годом ранее. Большинство из них — украинцы, передает УНН со ссылкой на Baltic News Service.

Литву заполонили украинские мигранты

Так, по данным департамента миграции Литвы, в 2017 году трудовые визы или вид на жительство на основании наличия рабочего места выданы 34,5 тыс. иностранцам, среди которых граждан Украины около 20 тыс. В 2016 году в Литву на работу прибыли 18 тыс. человек, из них примерно 10 тыс. — украинцы.

Как отмечают эксперты, в Литве украинцев привлекают более высокая зарплата и упрощенные условия для трудоустройства. При этом трудовая иммиграция в Литву неизбежна в связи с эмиграцией граждан Литвы и нехваткой квалифицированных специалистов.

В то же время, аналитики утверждают, что дешевая рабочая сила из Украины остановит рост зарплат жителей страны.

Украинцы в Литве преимущественно работают водителями-дальнобойщиками на грузовиках, бетонщиками, каменщиками, специалистами по отделочным работам, монтажниками корпусов кораблей, сварщиками.

В департаменте миграции говорят, что из-за роста трудовой миграции им не хватает сотрудников для того, чтобы рассматривать заявления о выдаче виз и вида на жительство вовремя, поэтому эта процедура сейчас очень затягивается.

Напомним, Литва пообещала обеспечить социальную защиту украинцам, работающим в этой стране.

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