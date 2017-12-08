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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 9034 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 21821 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 100381 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 110132 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 130666 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106561 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108180 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Украина и Литва подписали договор о защите украинских работников

Украина и Литва подписали договор о защите украинских работников

Киев  •  УНН

 • 15651 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Литва обеспечит социальную защиту украинцев, работающих в этой стране. Об этом заявила президент Литвы Даля Грибаускайте во время совместного с Президентом Украины Петром Порошенко брифинге, передает корреспондент УНН.

"Сегодня мы подписали четыре договора о сотрудничестве, которые будут полезны для обеих сторон. Среди них - договор по вопросам социальной безопасности, в частности о социальной защите украинских работников, работающих в Литве", - сообщила Д.Грибаускайте.

По ее словам, в результате Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС потоки украинских мигрантов в Литву увеличились.

Напомним, Украина и Литва договорились о сотрудничестве между федерациями футбола.

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