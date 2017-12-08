Украина и Литва подписали договор о защите украинских работников
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Литва обеспечит социальную защиту украинцев, работающих в этой стране. Об этом заявила президент Литвы Даля Грибаускайте во время совместного с Президентом Украины Петром Порошенко брифинге, передает корреспондент УНН.
"Сегодня мы подписали четыре договора о сотрудничестве, которые будут полезны для обеих сторон. Среди них - договор по вопросам социальной безопасности, в частности о социальной защите украинских работников, работающих в Литве", - сообщила Д.Грибаускайте.
По ее словам, в результате Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС потоки украинских мигрантов в Литву увеличились.
Напомним, Украина и Литва договорились о сотрудничестве между федерациями футбола.