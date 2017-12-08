Україна та Литва домовились про співпрацю між федераціями футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Під час робочого візиту Президента України Петра Порошенка до Литовської республіки було підписано меморандум про співробітництво та партнерство між Федерацією футболу України та Литовською федерацією футболу. Про це йдеться в повідомленні АП, передає УНН.
Як повідомляється, документ підписали Заступник Глави Адміністрації Президента України, Віце-президент Громадської спілки “Федерація футболу України” Костянтин Єлісєєв та Президент “Литовської федерації футболу” Томас Данілявічюс.
Зазначається, співробітництво між ФФУ та Литовською федерацією футболу здійснюватиметься шляхом реалізації загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на розвиток футболу та забезпечення доступу всіх верств населення до культурних цінностей спорту та зокрема футболу.
Сторони також домовились про сприяння розвитку масової фізичної культури, спорту, пропагування здорового способу життя, сприяння навчанню та розвитку, а також надання допомоги талановитій творчій молоді, освіти футболістів, тренерів, обслуговуючого персоналу.
Крім того, сторонами буде надаватися сприяння вдосконаленню навчально-тренувального процесу з футболу, а також сприяння розвитку та реалізації державних, громадських і бізнес проектів, спрямованих на розвиток та покращення футболу, пошук, залучення та здійснення інвестицій для розвитку футболу, реалізацію інноваційних спортивних проектів, впровадження відповідних сучасних наукових методів та технологій.
Нагадаємо, сьогодні, 8 грудня 2017 року Президент України Петро Порошенко з робочим візитом прибув до Литовської Республіки. Також він візьме участь у Десятому засіданні Ради Президентів України і Литви.