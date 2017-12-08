Украина и Литва договорились о сотрудничестве между федерациями футбола

Как сообщается, документ подписали заместитель Главы Администрации Президента Украины, вице-президент Общественного союза "Федерация футбола Украины" Константин Елисеев и президент "Литовской федерации футбола" Томас Данилявичюс.

Отмечается, сотрудничество между ФФУ и Литовской федерацией футбола будет осуществляться путем реализации общегосударственных, региональных, местных и международных программ, направленных на развитие футбола и обеспечения доступа всех слоев населения к культурным ценностям спорта и в частности футбола.

Стороны также договорились о содействии развитию массовой физической культуры, спорта, пропаганды здорового образа жизни, содействие обучению и развитию, а также оказание помощи талантливой творческой молодежи, образования футболистов, тренеров, обслуживающего персонала.

Кроме того, сторонами будет оказываться содействие совершенствованию учебно-тренировочного процесса по футболу, а также содействие развитию и реализации государственных, общественных и бизнес проектов, направленных на развитие и улучшение футбола, поиск, привлечение и осуществления инвестиций для развития футбола, реализацию инновационных спортивных проектов, внедрение соответствующих современных научных методов и технологий.

Напомним, сегодня, 8 декабря 2017 Президент Украины Петр Порошенко с рабочим визитом прибыл в Литовскую Республику. Также он примет участие в Десятом заседании Совета Президентов Украины и Литвы.