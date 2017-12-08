Україна і Литва підписали договір про захист українських заробітчан

"Сьогодні ми підписали чотири договори про співпрацю, які будуть корисні для обох сторін. Серед них - договір щодо питань соціальної безпеки, зокрема про соціальний захист українських працівників, які працюють у Литві", - повідомила Д.Грібаускайте.

За її словами, у результаті Угоди про Асоціацією між Україною та ЄС потоки українських мігрантів до Литви збільшилися.

Нагадаємо, Україна та Литва домовились про співпрацю між федераціями футболу.