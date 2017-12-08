Україна і Литва підписали договір про захист українських заробітчан
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Литва забезпечить соціальний захист українців, які працюють у цій країні. Про це заявила президент Литви Даля Грибаускайте під час спільного з Президентом України Петром Порошенком брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні ми підписали чотири договори про співпрацю, які будуть корисні для обох сторін. Серед них - договір щодо питань соціальної безпеки, зокрема про соціальний захист українських працівників, які працюють у Литві", - повідомила Д.Грібаускайте.
За її словами, у результаті Угоди про Асоціацією між Україною та ЄС потоки українських мігрантів до Литви збільшилися.
Нагадаємо, Україна та Литва домовились про співпрацю між федераціями футболу.