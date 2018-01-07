Литву заполонили українські мігранти
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Минулого року до Литви прибуло майже в два рази більше іноземців, ніж роком раніше. Більшість з них - українці, передає УНН з посиланням на Baltic News Service.
Так, за даними департаменту міграції Литви, в 2017 році трудові візи або дозволи на проживання на підставі наявності робочого місця видані 34,5 тис. іноземців, серед яких громадян України близько 20 тис. У 2016 році в Литву на роботу прибули 18 тис. осіб , з них приблизно 10 тис. - українці.
Як відзначають експерти, в Литві українців приваблюють більш висока зарплата і спрощені умови для працевлаштування. При цьому трудова імміграція в Литву неминуча в зв'язку з еміграцією громадян Литви та нестачею кваліфікованих фахівців.
Водночас аналітики стверджують, що дешева робоча сила з України зупинить зростання зарплат жителів країни.
Українці в Литві переважно працюють водіями-далекобійниками на вантажівках, бетонщиками, мулярами, фахівцями з опоряджувальних робіт, монтажниками корпусів кораблів, зварниками.
У департаменті міграції кажуть, через зростання трудової міграції їм бракує співробітників для того, щоб розглядати заяви про видачу віз і посвідки на проживання вчасно, тому ця процедура зараз дуже затягується.
Нагадаємо, Литва пообіцяла забезпечити соціальний захист українцям, які працюють в цій країні.