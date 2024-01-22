"Наше единство - наше оружие": Залужный обратился к украинцам по случаю Дня Соборности

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный поздравил украинцев с Днем Соборности, отметив героизм защитников, которые бьются за то, чтобы Украина была соборной и независимой. Об этом Залужный написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

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Украинские солдаты, матросы, сержанты и офицеры - вы как никто знаете цену каждого клочка украинской земли. Потому что именно украинский воин сегодня бьется за то, чтобы Украина была Соборной и Независимой - написал Залужный.

Он напомнил, что в 1990 году тысячи украинцев создали Живую цепь Соборности, объединив страну, и показав миру свое стремление к свободе.

Главнокомандующий подчеркнул, что сегодня "цепь Соборности - это линия фронта, на которой тысячи украинских солдат объединились в битве за Независимость и Свободу".

"И мы знаем, что с нашими воинами борется вся Украина. Наше единство - наше оружие", - добавил Залужный.

Напомним

Сегодня, 22 января, отмечается День Соборности Украины. Событие было установлено в 1999 году в честь провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.