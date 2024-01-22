Сьогодні День Соборності України, 105-та річниця проголошення Акту злуки УНР та ЗУНР
Київ • УНН
22 січня відзначається День Соборності України, встановлений у 1999 році на честь Акту Злуки Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки 1919 року. Щорічно в рамках святкування утворюються живі ланцюги, що символізують духовну єдність країни.
Сьогодні, 22 січня, відзначається День Соборності України. Подія була встановлена у 1999 році на честь проголошення у 1919 року Акту злуки Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки, пише УНН.
На початку 1919 року дві молоді українські держави, які утворилися на уламках російської та Австро-Угорської імперій опинилися у вкрай важкому військо-політичному становищі, і, фактичній, міжнародній ізоляції.
18 січня 1919 року розпочалися у Франції розпочалися мирні переговори, які мали підвести підсумок Першої світової війни.
Щоб показати прагнення українського народу до незалежності, і таким чином спонукати учасників переговорів визнати Україну незалежною державою, керівники УНР та ЗУНР прийняли рішення про оголошення Акту злуки.
22 січня 1919 р. у Києві на Софійській площі відбулися урочисті збори, на яких проголошено Акт Злуки (об'єднання) українських земель, засвідчений Універсалом про об'єднання УНР і ЗУНР в єдину Велику Україну.
Ним стверджувалось об'єднання двох тодішніх держав, що постали на уламках російської і Австро-Угорської імперій в єдину соборну Українську державу, яка відтоді ставала гарантом загальнонаціональних інтересів українців. Століттями розірваний український народ визволився з неволі і возз'єднався на своїй землі в єдиній Українській державі.
Після урочистого проголошення злуки на Софійській площі відбувся молебень, а потім — військовий парад під керівництвом полковника Івана Чмоли. Приймав парад полковник Євген Коновалець.
Символом відзначення Дня Соборності є живі ланцюги між різними містами України.
Перший з них був організований у 1990 році між Києвом, Львовом та Івано-Франківськом як символ духовної єдності людей східних і західних земель України. За різними оцінками, участь в акції взяли від до 3 мільйонів українців.