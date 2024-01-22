Сегодня День Соборности Украины, 105-я годовщина провозглашения Акта воссоединения УНР и ЗУНР

Сегодня, 22 января, отмечается День Соборности Украины. Событие было установлено в 1999 году в честь провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, пишет УНН.

В начале 1919 года два молодых украинских государства, которые образовались на обломках российской и Австро-Венгерской империй оказались в крайне тяжелом военно-политическом положении, и, фактической, международной изоляции.

18 января 1919 года начались во Франции начались мирные переговоры, которые должны были подвести итог Первой мировой войны.

Чтобы показать стремление украинского народа к независимости, и таким образом побудить участников переговоров признать Украину независимым государством, руководители УНР и ЗУНР приняли решение об объявлении Акта воссоединения.

22 января 1919 г. в Киеве на Софийской площади состоялось торжественное собрание, на котором провозглашен Акт Воссоединения (объединения) украинских земель, удостоверенный Универсалом об объединении УНР и ЗУНР в единую Великую Украину.

Им утверждалось объединение двух тогдашних государств, возникших на обломках российской и Австро-Венгерской империй в единое соборное Украинское государство, которое с тех пор становилось гарантом общенациональных интересов украинцев. Веками разорванный украинский народ освободился из неволи и воссоединился на своей земле в едином Украинском государстве.

После торжественного провозглашения воссоединения на Софийской площади состоялся молебен, а затем - военный парад под руководством полковника Ивана Чмолы. Принимал парад полковник Евгений Коновалец.

Символом празднования Дня Соборности являются живые цепи между разными городами Украины.

Первый из них был организован в 1990 году между Киевом, Львовом и Ивано-Франковском как символ духовного единства людей восточных и западных земель Украины. По разным оценкам, участие в акции приняли от до 3 миллионов украинцев.