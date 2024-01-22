"Наша єдність - наша зброя": Залужний звернувся до українців з нагоди Дня Соборності

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав українців із Днем Соборності, наголосивши на героїзмі захисників, які б’ються за те, щоб Україна була соборною та незалежною. Про це Залужний написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

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Українські солдати, матроси, сержанти й офіцери - ви як ніхто знаєте ціну кожного клаптика української землі. Бо саме український воїн сьогодні б'ється за те, щоб Україна була Соборною та Незалежною - написав Залужний.

Він нагадав, що у 1990 році тисячі українців створили Живий ланцюг Соборності, об'єднавши країну, та показавши світу своє прагнення до свободи.

Головнокомандувач наголосив, що сьогодні "ланцюг Соборності - це лінія фронту, на якій тисячі українських солдатів об'єдналися в битві за Незалежність та Свободу".

"І ми знаємо, що з нашими воїнами бореться вся Україна. Наша єдність - наша зброя", - додав Залужний.

Нагадаємо

Сьогодні, 22 січня, відзначається День Соборності України. Подія була встановлена у 1999 році на честь проголошення у 1919 року Акту злуки Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки.