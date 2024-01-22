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"Наша єдність - наша зброя": Залужний звернувся до українців з нагоди Дня Соборності

"Наша єдність - наша зброя": Залужний звернувся до українців з нагоди Дня Соборності

Київ • УНН

 • 27656 перегляди

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний з нагоди Дня Соборності наголосив на вирішальній ролі єдності у боротьбі країни за незалежність і свободу.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав українців із Днем Соборності, наголосивши на героїзмі захисників, які б’ються за те, щоб Україна була соборною та незалежною. Про це Залужний написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Деталі

Українські солдати, матроси, сержанти й офіцери - ви як ніхто знаєте ціну кожного клаптика української землі. Бо саме український воїн сьогодні б'ється за те, щоб Україна була Соборною та Незалежною

- написав Залужний.

Він нагадав, що у 1990 році тисячі українців створили Живий ланцюг Соборності, об'єднавши країну, та показавши світу своє прагнення до свободи.

Головнокомандувач наголосив, що сьогодні "ланцюг Соборності - це лінія фронту, на якій тисячі українських солдатів об'єдналися в битві за Незалежність та Свободу".

"І ми знаємо, що з нашими воїнами бореться вся Україна. Наша єдність - наша зброя", - додав Залужний.

Нагадаємо

Сьогодні, 22 січня, відзначається День Соборності України. Подія була встановлена у 1999 році на честь проголошення у 1919 року Акту злуки Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки.

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