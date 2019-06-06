"Народный Фронт" еще не определился относительно поддержки законопроекта о незаконном обогащении

"Фракция по этому поводу не собиралась. Я точно буду поддерживать, но буду вносить правки по поводу сокращения разницы, которая необходима для привлечения к уголовной ответственности. Законопроектом предлагается ответственность за от 12 млн грн, на мой взгляд, это слишком большая сумма для незаконного обогащения, я думаю, эту сумму нужно уменьшить", - отметил Емец.



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Комитет рекомендовал ВР рассмотреть законопроект Зеленского о незаконном обогащении.



Кроме того, у Зеленского назвали политическим решение КСУ об отмене статьи о незаконном обогащении.