Комітет рекомендував ВР розглянути законопроект Зеленського про незаконне збагачення
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Законопроект Президента України Володимира Зеленського про незаконне збагачення був підтриманий Комітетом ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Крім того Раді рекомендували включити документ у порядок денний, передає УНН.
За відповідне рішення на засіданні комітету віддали голоси 7 осіб, 2 виступили проти і ще 2 — утримались.
Тож проект закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів” рекомендують включити у порядок денний сесії ВР 8 скликання.
Нагадаємо, 3 червня Верховна Рада України зареєструвала законопроект Президента України Володимира Зеленського щодо незаконного збагачення.
Згодом текст цього законопроекту був оприлюднений на сайті парламенту.
В АП роз'яснили, що поданий до Верховної Ради Президентом України Володимиром Зеленським законопроект про відновлення покарання за незаконне збагачення топ-чиновників запроваджує новий механізм конфіскації незаконних активів посадовців.