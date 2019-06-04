У Зеленського назвали політичним рішення КСУ щодо скасування статті про незаконне збагачення
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Рішення Конституційного суду України щодо неконституційності норми про незаконне збагачення було політичним. Про це заявив заступник глави Адміністрації Президента Руслан Рябошапка під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Ми прекрасно розуміємо, що рішення Конституційного суду України не було мотивовано юридичними мотивами – воно було політичним, і, власне, намагання отримати якусь свого роду індульгенцію чи амністію своїх капіталів тією владою, яка пішла, вона і була основною причиною для рішення КСУ", - зазначив Рябошапка.
За його словами, відсутність підстав вважати неконституційною норму про незаконне збагачення у попередній редакції визнали й європейські партнери України.
"Це думка не лише наших експертів, а й іноземних теж", - підкреслив чиновник.
Рябошапка додав, що президентський законопроект щодо незаконного збагачення не має нічого спільного із тим законопроектом, який був визнаний КСУ неконституційним. За його словами, в ньому немає норм, які б говорили про те, що проект закону порушує принцип презумпції невинуватості.
Нагадаємо, 27 березня Конституційний суд України скасував статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення. У результаті чого усі справи, які були порушені за цією статтею – скасовані.
3 червня Верховна Рада України зареєструвала законопроект Президента України Володимира Зеленського щодо незаконного збагачення.
В АП роз'яснили, що поданий до Верховної Ради Президентом України Володимиром Зеленським законопроект про відновлення покарання за незаконне збагачення топ-чиновників запроваджує новий механізм конфіскації незаконних активів посадовців.