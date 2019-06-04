В АПУ сподіваються, що законопроект про незаконне збагачення Рада розгляне 6 червня
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Народні депутати можуть включити до порядку денного засідання Верховної Ради України законопроект щодо незаконного збагачення вже в четвер, 6 червня. Про це заявив заступник глави Адміністрації Президента України Руслан Рябошапка під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"В четвер є можливість, що він буде включений до порядку денного. Можливо, після того ця процедура буде прискорена достатньо швидко, законопроект може пройти через парламент і вже незабаром ми будемо мати цей закон ухваленим", - зазначив Рябошапка.
За його словами, за цим законопроектом 30% закритих після рішення КСУ справах НАБУ і САП будуть розглядатися за кримінальним судочинством, тож передбачають відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 і навіть до 12 років.
Нагадаємо, до Верховної Ради України надійшов законопроект Президента Володимира Зеленського щодо незаконного збагачення. Його текст вже оприлюднений на сайті парламенту.