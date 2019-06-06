"Народний Фронт" ще не визначився щодо підтримки законопроекту про незаконне збагачення

"Фракція з цього приводу не збиралася. Я точно буду підтримувати, але буду вносити правки з приводу скорочення різниці, яка необхідна для притягнення до кримінальної відповідальності. Законопроектом пропонується відповідальність за від 12 млн грн, як на мене, це занадто велика сума для незаконного збагачення, я думаю, цю суму треба зменшити", - зазначив Ємець.



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Комітет рекомендував ВР розглянути законопроект Зеленського про незаконне збагачення.



Крім того, у Зеленського назвали політичним рішення КСУ щодо скасування статті про незаконне збагачення.