"Народний Фронт" ще не визначився щодо підтримки законопроекту про незаконне збагачення
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Фракція "Народний Фронт" ще не визначилася, чи підтримуватиме законопроект про незаконне збагачення. Про це журналісту УНН повідомив член депутатської фракції "Народний Фронт" Леонід Ємець.
"Фракція з цього приводу не збиралася. Я точно буду підтримувати, але буду вносити правки з приводу скорочення різниці, яка необхідна для притягнення до кримінальної відповідальності. Законопроектом пропонується відповідальність за від 12 млн грн, як на мене, це занадто велика сума для незаконного збагачення, я думаю, цю суму треба зменшити", - зазначив Ємець.
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Комітет рекомендував ВР розглянути законопроект Зеленського про незаконне збагачення.
Крім того, у Зеленського назвали політичним рішення КСУ щодо скасування статті про незаконне збагачення.