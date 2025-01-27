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Нардепу Тищенко переизбрали меру пресечения

Нардепу Тищенко переизбрали меру пресечения

Киев  •  УНН

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Бабушкинский райсуд Днепра избрал Николаю Тищенко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 2 месяца. Нардепа обвиняют в незаконном лишении свободы бывшего бойца "Kraken".

В Днепре суд переизбрал меру пресечения нардепу Николаю Тищенко. К нему применили круглосуточный домашний арест на два месяца. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Суспільне.

"Нардепу Тищенко переизбрали меру пресечения - два месяца круглосуточного домашнего ареста", - говорится в сообщении.

Так, в Днепре 27 января продолжилось подготовительное заседание по делу нардепа Тищенко и бывшего бойца спецподразделения "Кракен" Дмитрия Мазохи.

Тищенко до 23-го декабря был под домашним арестом.

Он присутствовал на заседании по видеосвязи, в суд прибыл еще один обвиняемый, экс-полицейский Богдан Писаренко.

Дополнение

Подготовительное заседание началось 20 декабря 2024 года, однако Тищенко на него не явился, поэтому суд вынес решение доставить его принудительно на продолжение заседания 23 декабря. Впрочем, Тищенко снова не приехал.

Прокурор сообщал, что Тищенко не явился в суд, потому что у него обнаружили ишемическую болезнь сердца.

6 января сообщалось, что в результате Тищенко таки присоединился к заседанию в Бабушкинском райсуде Днепра - но по видеосвязи, после пропущенных заседаний.

Тищенко и бывшего полицейского Писаренко обвиняют в незаконном лишении свободы Дмитрия Мазохи - ветерана войны и бывшего бойца спецподразделения "Kraken".

Дело Тищенко передали в суд в декабре 2024 года.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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