Нардепу Тищенку переобрали запобіжний захід
Київ • УНН
Бабушкінський райсуд Дніпра обрав Миколі Тищенку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на 2 місяці. Нардепа звинувачують у незаконному позбавленні волі колишнього бійця "Kraken".
У Дніпрі суд переобрав запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку. До нього застосували цілодобовий домашній арешт на два місяці. Про це УНН повідомляє з посиланням на Суспільне.
"Нардепу Тищенку переобрали запобіжний захід — два місяці цілодобового домашнього арешту", - йдеться в повідомленні.
Так, у Дніпрі 27 січня продовжилося підготовче засідання по справі нардепа Тищенка та колишнього бійця спецпідрозділу "Кракен" Дмитра Мазохи.
Тищенко до 23-го грудня був під домашнім арештом.
Він був присутній на засіданні по відеозв'язку, до суду прибув ще один обвинувачений, експоліцейський Богдан Писаренко.
Доповнення
Підготовче засідання розпочалося 20 грудня 2024 року, проте Тищенко на нього не з'явився, тож суд виніс ухвалу доставити його примусово на продовження засідання 23 грудня. Утім, Тищенко знову не приїхав.
Прокурор повідомляв, що Тищенко не з’явився до суду, бо у нього виявили ішемічну хворобу серця.
6 січня повідомлялося, що в результаті Тищенко таки приєднався до засідання у Бабушкінському райсуді Дніпра - але по відеозв'язку, після пропущених засідань.
Тищенка та колишнього поліцейського Писаренка обвинувачують у незаконному позбавленні волі Дмитра Мазохи - ветерана війни та колишнього бійця спецпідрозділу "Kraken".
Справу Тищенка передали до суду в грудні 2024 року.