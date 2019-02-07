Нардепы не захотели голосовать за закон о заочном суждения

"Вчера комитет почти единогласно поддержал этот закон. Сегодня члены того же комитета, которые поднимали руки за этот закон, не голосуют. Как это мне объяснить? Люди, которые были на Майдане, не голосуют "за", мол, это поможет Луценко ", - заявил Луценко.



По его словам, в частности следствие ведет дела в отношении бывшего главы МВД Виталия Захарченко, который лично отдавал приказы о применении оружия на Майдане во время Революции достоинства, в результате чего погибли мирные активисты и правоохранителей, также относительно олигарха Сергея Курченко, который выводил бюджетные средства из страны, а также Игорь Стрелков (Гиркин) - один из главарей так называемой "ДНР".



Напомним, профильный комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде принять за основу закон относительно заочного суждения.



Украинские правоохранители ведут дела в отношении 160 чиновников режима осужденного в Украине четвертого президента Виктора Януковича.