Нардепи не захотіли голосувати за закон про заочне судження

"Вчора комітет майже одноголосно підтримав цей закон. Сьогодні члени того ж комітету, які піднімали руки за цей закон, не голосують. Як це мені пояснити? Люди, які були на Майдані, не голосують "за", бо, мовляв, це допоможе Луценкові", - заявив Луценко.



За його словами, зокрема слідство веде справи щодо колишнього голови МВС Віталія Захарченка, який особисто віддавав накази про застосування зброї на Майдані під час Революції гідності, в результаті чого загинули мирні активісти й правоохоронців, також щодо олігарха Сергія Курченка, який виводив бюджетні кошти із країни, а також Ігор Стрєлков (Гіркін) – один з ватажків так званої "ДНР".



Нагадаємо, профільний комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу закон щодо заочного судження.



Українські правоохоронці ведуть справи щодо 160 чиновників режиму засудженого в Україні четвертого президента Віктора Януковича.