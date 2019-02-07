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Нардепи не захотіли голосувати за закон про заочне судження

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Народні депутати України не підтримали внесення до порядку денного законопроекту щодо заочного судження. Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко в коментарі журналістам біля будівлі Верховної Ради, передає кореспондент УНН.

"Вчора комітет майже одноголосно підтримав цей закон. Сьогодні члени того ж комітету, які піднімали руки за цей закон, не голосують. Як це мені пояснити? Люди, які були на Майдані, не голосують "за", бо, мовляв, це допоможе Луценкові", - заявив Луценко.

За його словами, зокрема слідство веде справи щодо колишнього голови МВС Віталія Захарченка, який особисто віддавав накази про застосування зброї на Майдані під час Революції гідності, в результаті чого загинули мирні активісти й правоохоронців, також щодо олігарха Сергія Курченка, який виводив бюджетні кошти із країни, а також Ігор Стрєлков (Гіркін) – один з ватажків так званої "ДНР".

Нагадаємо, профільний комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу закон щодо заочного судження.

Українські правоохоронці ведуть справи щодо 160 чиновників режиму засудженого в Україні четвертого президента Віктора Януковича.

Українські Національні Новини

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