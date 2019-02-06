Раді рекомендували прийняти за основу закон щодо заочного судження
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Профільний комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу закон щодо заочного судження. Про це заявив голова комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрій Кожемякін під час засідання комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, передає кореспондент УНН.
"Хто за те, щоб законопроект 9353 рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу під час розгляду? 17 "за" – рішення прийняте", - зазначив голова комітету.
Як наголосив під час обговорення Генеральний прокурор України Юрій Луценко, юридична колізія із зникненням заочного судження виникла внаслідок створення Держбюро розслідування, і тепер вона унеможливила засудження чиновників-втікачів часів президентства Януковича.
При цьому він наголосив, що заочне засудження залишається єдиним законним шляхом довести злочини чиновників Януковича, які наразі переховуються в Росії.
Нагадаємо, Служба безпеки України завершила досудове розслідування у кримінальних провадженнях щодо злочинів проти основ національної безпеки стосовно очільників так званої "генеральної прокуратури ЛНР".