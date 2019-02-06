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Раді рекомендували прийняти за основу закон щодо заочного судження

Раді рекомендували прийняти за основу закон щодо заочного судження

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. Профільний комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу закон щодо заочного судження. Про це заявив голова комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрій Кожемякін під час засідання комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, передає кореспондент УНН.

"Хто за те, щоб законопроект 9353 рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу під час розгляду? 17 "за" – рішення прийняте", - зазначив голова комітету.

Як наголосив під час обговорення Генеральний прокурор України Юрій Луценко, юридична колізія із зникненням заочного судження виникла внаслідок створення Держбюро розслідування, і тепер вона унеможливила засудження чиновників-втікачів часів президентства Януковича.

При цьому він наголосив, що заочне засудження залишається єдиним законним шляхом довести злочини чиновників Януковича, які наразі переховуються в Росії.

Нагадаємо, Служба безпеки України завершила досудове розслідування у кримінальних провадженнях щодо злочинів проти основ національної безпеки стосовно очільників так званої "генеральної прокуратури ЛНР".

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