Раді рекомендували прийняти за основу закон щодо заочного судження

"Хто за те, щоб законопроект 9353 рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу під час розгляду? 17 "за" – рішення прийняте", - зазначив голова комітету.

Як наголосив під час обговорення Генеральний прокурор України Юрій Луценко, юридична колізія із зникненням заочного судження виникла внаслідок створення Держбюро розслідування, і тепер вона унеможливила засудження чиновників-втікачів часів президентства Януковича.

При цьому він наголосив, що заочне засудження залишається єдиним законним шляхом довести злочини чиновників Януковича, які наразі переховуються в Росії.



Нагадаємо, Служба безпеки України завершила досудове розслідування у кримінальних провадженнях щодо злочинів проти основ національної безпеки стосовно очільників так званої "генеральної прокуратури ЛНР".