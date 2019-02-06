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Раде рекомендовали принять за основу закон о заочном суждении

Раде рекомендовали принять за основу закон о заочном суждении

Киев  •  УНН

 • 9482 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Профильный комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде принять за основу закон о заочном суждении. Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин на заседании комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, передает корреспондент УНН.

"Кто за то, чтобы законопроект 9353 рекомендовать Верховной Раде принять за основу при рассмотрении? 17" за "- решение принято", - отметил председатель комитета.

Как отметил во время обсуждения Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, юридическая коллизия с исчезновением заочного суждения возникла вследствие создания Госбюро расследования, и теперь она невозможным осуждение чиновников-беглецов времен президентства Януковича.

При этом он отметил, что заочное осуждение остается единственным законным путем доказать преступления чиновников Януковича, которые сейчас скрываются в России.

Напомним, Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование по уголовным производствам в отношении преступлений против основ национальной безопасности относительно руководителей так называемой "генеральной прокуратуры ЛНР".

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