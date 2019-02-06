Українські правоохоронці ведуть справи щодо 160 чиновників режиму Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Українські правоохоронці ведуть справи щодо 160 чиновників режиму засудженого в Україні четвертого президента Віктора Януковича. Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко під час засідання комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, передає кореспондент УНН.
"В судах на завершальній стадії знаходяться розгляди справ Єфремова за державну зраду, Лавриновича – за державну зраду, а також заочно відбуваються процедури щодо Ставицького, Клименка, Арбузова, на фінальній стадії досудового слідства перебуває справа Азарова. Можна перелічити ще близько 160 представників колишньої влади, справи яких перебувають на стадії ознайомлення з матеріалами справи, або передані до судових інстанцій. Загалом ідеться про 41 високопосадовця Януковича", - зазначив генпрокурор.
За його словами, проблемою із засудженнями чиновників-втікачів полягає у юридичній колізії, яка виникла внаслідок створення Держбюро розслідування, щодо зникнення можливості заочного судження.
При цьому він наголосив, що заочне засудження залишається єдиним шляхом, законним шляхом довести злочини чиновників Януковича, які наразі переховуються в Росії.
Нагадаємо, Служба безпеки України завершила досудове розслідування у кримінальних провадженнях щодо злочинів проти основ національної безпеки стосовно очільників так званої "генеральної прокуратури ЛНР".