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Украинские правоохранители ведут дела по 160 чиновникам режима Януковича

Украинские правоохранители ведут дела по 160 чиновникам режима Януковича

Киев  •  УНН

 • 8189 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Украинские правоохранители ведут дела по 160 чиновникам режима осужденного в Украине четвертого президента Виктора Януковича. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время заседания комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, передает корреспондент УНН.

"В судах на завершающей стадии находятся рассмотрения дел Ефремова за государственную измену, Лавриновича - за государственную измену, а также заочно происходят процедуры по Ставицкому, Клименку, Арбузову, на финальной стадии досудебного следствия находится дело Азарова. Можно перечислить еще около 160 представителей бывшей власти, дела которых находятся на стадии ознакомления с материалами дела, либо переданы в судебные инстанции. В целом речь идет о 41 чиновнике Януковича", - отметил генпрокурор.

По его словам, проблемой с осуждением чиновников-беглецов заключается в юридической коллизии, возникшей в результате создания Госбюро расследования, об исчезновении возможности заочного суждения.

При этом он отметил, что заочное осуждение остается единственным путем, законным путем доказать преступления чиновников Януковича, которые сейчас скрываются в России.

Напомним, Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование по уголовным производствам в отношении преступлений против основ национальной безопасности относительно руководителей так называемой "генеральной прокуратуры ЛНР".

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