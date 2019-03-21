Нардепы не рассмотрели и тысячи поправок к языковому закону

"Утреннее пленарное заседание Верховной Рады объявляю закрытым. Напоминаю, что мы завершили на правке 994-й", - отметил Парубий.

По его словам, в 16:00 народные избранники, в частности авторы поправок к языковому закону и председатель профильного комитета, должны прибыть в зал для продолжения рассмотрения проекта закона.

Напомним, вчера народные депутаты Украины рассмотрели 824 поправки к закону о языке.



Некоторые народные депутаты намеренно затягивают процесс рассмотрения поправок к законопроекту об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, который рассматривается Верховной Радой во втором чтении.



Кабинет министров Украины уже готов имплементировать положения закона о функционировании украинского языка, проект которого рассматривается в парламенте.



Ранее комиссар СЕ по правам человека Дуня Миятович призвала украинских парламентариев не проводить голосования по языковому закону в предвыборный период.



