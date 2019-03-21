Нардепи не розглянули і тисячі поправок до мовного закону
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Народні депутати перед обідньою перервою в сьогоднішньому засіданні завершили розгляд 994 поправки. Про це повідомив спікер Верховної Ради України Андрій Парубій під час засідання парламенту, передає кореспондент УНН.
"Ранкове пленарне засідання Верховною Ради оголошую закритим. Нагадую, що ми завершили на правці 994-й", - зазначив Парубій.
За його словами, о 16:00 народні обранці, зокрема автори правок до мовного закону і голова профільного комітету, мають прибути до зали для продовження розгляду проекту закону.
Нагадаємо, вчора народні депутати України розглянули 824 правки до закону про мову.
Деякі народні депутати навмисно затягують процес розгляду поправок до законопроекту про забезпечення функціонування української мови як державної, який розглядається Верховною Радою у другому читанні.
Кабінет міністрів України вже готовий імплементувати положення закону про функціонування української мови, проект якого розглядається у парламенті.
Раніше комісар РЄ з прав людини Дуня Міятович закликала українських парламентарів не проводити голосування щодо мовного закону у передвиборний період.