Нардепа Шкрум составляет мандат: Рада поддержала заявление

ukenru
Эксклюзив
"Слуга народа" рекомендует премьеру выдвинуть кандидатуру Чернышова на должность министра объединения украинцев
10:09 • 42871 просмотра

"Слуга народа" рекомендует премьеру выдвинуть кандидатуру Чернышова на должность министра объединения украинцев

Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве
08:24 • 108885 просмотра

Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве

Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность
 • 135237 просмотра

Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

Эксклюзив
Сомнительная методология: журналисты обратились в аудиторскую службу с просьбой проверить тендер на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер"
 • 123219 просмотра

Сомнительная методология: журналисты обратились в аудиторскую службу с просьбой проверить тендер на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Эксклюзив
Доказательств вины как не было, так и нет: адвокат прокомментировал завершение следствия в отношении экс-министра Сольского
 • 120316 просмотра

Доказательств вины как не было, так и нет: адвокат прокомментировал завершение следствия в отношении экс-министра Сольского

Эксклюзив
Цены на продукты растут: что происходит и чего ждать дальше
 • 113793 просмотра

Цены на продукты растут: что происходит и чего ждать дальше

Эксклюзив
История успеха "Без назви": как в Броварах создают возможности для предпринимателей
 • 136923 просмотра

История успеха "Без назви": как в Броварах создают возможности для предпринимателей

Эксклюзив
Ретроградный не только Меркурий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 – 8 декабря
 • 104517 просмотра

Ретроградный не только Меркурий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 – 8 декабря

Стартовал проект "Зимова єПідтримка": как подать заявку на получение 1000 грн
 • 133994 просмотра

Стартовал проект "Зимова єПідтримка": как подать заявку на получение 1000 грн

Эксклюзив
Как выбрать идеальную щетку и зубную пасту для ухода за зубами: советы эксперта
 • 153013 просмотра

Как выбрать идеальную щетку и зубную пасту для ухода за зубами: советы эксперта

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ночной удар дрона в Тернополе повредил энергетический объект в Тернополе

Ночной удар дрона в Тернополе повредил энергетический объект в Тернополе

 • 72527 просмотра
Инспекция продажи новогодних елок: штрафы за незаконную вырубку дерева могут достигать более 5 тысяч гривен

Инспекция продажи новогодних елок: штрафы за незаконную вырубку дерева могут достигать более 5 тысяч гривен

 • 52542 просмотра
Оккупанты продвинулись на четырех участках фронта: где именно произошли изменения-DeepState

Оккупанты продвинулись на четырех участках фронта: где именно произошли изменения-DeepState

 • 67761 просмотра
Террористическая страна нанесла почти 500 ударов по Запорожской области

Террористическая страна нанесла почти 500 ударов по Запорожской области

 • 47822 просмотра
Враг атаковал энергетический объект на Ровенщине: что известно о последствиях

Враг атаковал энергетический объект на Ровенщине: что известно о последствиях

 • 38701 просмотра
публикации
Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве

Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве

08:24 • 108880 просмотра
Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

 • 135232 просмотра
История успеха "Без назви": как в Броварах создают возможности для предпринимателей

История успеха "Без назви": как в Броварах создают возможности для предпринимателей
Эксклюзив

 • 136922 просмотра
АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

 • 182180 просмотра
Как далеко может зайти депутат? История манипуляций Гетманцева по делу банка "Конкорд"

Как далеко может зайти депутат? История манипуляций Гетманцева по делу банка "Конкорд"

 • 169833 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Люди с большой головой": исследователи обнаружили новый вид древнего человека

"Люди с большой головой": исследователи обнаружили новый вид древнего человека

 • 106359 просмотра
Катки, которые можно будет посетить в этом году в Киеве

Катки, которые можно будет посетить в этом году в Киеве

 • 106265 просмотра
"Beatles '64": новый фильм Скорсезе об историческом визите группы в США

"Beatles '64": новый фильм Скорсезе об историческом визите группы в США

 • 112864 просмотра
Пять долгожданных зимних премьер: что посмотреть

Пять долгожданных зимних премьер: что посмотреть

 • 110582 просмотра
Детективы, драмы, фэнтези: что посмотреть в эти зимние выходные

Детективы, драмы, фэнтези: что посмотреть в эти зимние выходные

 • 112306 просмотра
Актуальное
Нардепа Шкрум составляет мандат: Рада поддержала заявление

Нардепа Шкрум составляет мандат: Рада поддержала заявление

Киев  •  УНН

 • 2760 просмотра

Read in English

Верховная Рада поддержала досрочное прекращение полномочий депутата Алены Шкрум от"Батькивщины". По информации нардепа Гончаренко, она планирует возглавить новое министерство объединения украинцев.

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Алены Шкрум, избранной от ВО" Батькивщина " на досрочных парламентских выборах в 2019 году, передает Корреспондент УНН.

детали

Прекратить досрочно полномочия народного депутата Украины Шкрум Алены Ивановны, избранной в общегосударственном многомандатном избирательном округе, политическая партия Всеукраинское объединение "Батькивщина", в связи с личным заявлением о сложении ею депутатских полномочий

- говорится в постановлении. 

Соответствующее постановление поддержали 307 депутатов.

Дополнение

Нардеп Алексей Гончаренко сообщал, что депутат Алена Шкрум от ВО "Батькивщина" составляет мандат. Она собирается возглавить новое Министерство объединения украинцев.

Сегодня ВР назначила главу НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышев на должность вице-премьер-министра Украины – министра национального единства.

Павел Башинский

Павел Башинский

политика
naftogazНафтогаз
verkhovna-radaВерховная Рада
ukrainaУкраина