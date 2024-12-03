Нардепа Шкрум составляет мандат: Рада поддержала заявление
Киев • УНН
Верховная Рада поддержала досрочное прекращение полномочий депутата Алены Шкрум от"Батькивщины". По информации нардепа Гончаренко, она планирует возглавить новое министерство объединения украинцев.
Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Алены Шкрум, избранной от ВО" Батькивщина " на досрочных парламентских выборах в 2019 году, передает Корреспондент УНН.
детали
Прекратить досрочно полномочия народного депутата Украины Шкрум Алены Ивановны, избранной в общегосударственном многомандатном избирательном округе, политическая партия Всеукраинское объединение "Батькивщина", в связи с личным заявлением о сложении ею депутатских полномочий
Соответствующее постановление поддержали 307 депутатов.
Дополнение
Нардеп Алексей Гончаренко сообщал, что депутат Алена Шкрум от ВО "Батькивщина" составляет мандат. Она собирается возглавить новое Министерство объединения украинцев.
Сегодня ВР назначила главу НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышев на должность вице-премьер-министра Украины – министра национального единства.