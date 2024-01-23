Нардеп Василенко стала заместителем председателя комитета ПАСЕ по юридическим вопросам

Народный депутат Украины Леся Василенко стала заместителем председателя Комитета ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека. Об этом она сообщила в Facebook, информирует УНН.

Только что я избрана заместителем председателя Комитета ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека... В Юрком входят 86 членов и президенты 5-ти политических групп. Это второй по влиянию и численности комитет в ПАСЕ (после Политкома) - написала Василенко.

Она отметила, что на этой сессии именно в комитете ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека рассматриваются важные для Украины вопросы:

- Правовые и правозащитные аспекты агрессии рф против Украины

- Возможно ли демократическое будущее Беларуси?

- Систематические пытки и бесчеловечное обращение и наказание в местах заключения (в частности в РФ).

Василенко сообщила, что в комитете есть три подкомитета:

- по правам человека

- по вопросам искусственного интеллекта и прав человека

- по вопросам исполнения решений ЕСПЧ.

"Я уже работаю в первых двух подкомитетах. Председателя Юркома также переизбрали. Теперь это Сэр Ричард Кин, представитель Британской Палаты Лордов, консерватор. Будем работать в тесном сотрудничестве", - рассказала Василенко.

Дополнение

Народный депутат и член украинской делегации ПАСЕ Алексей Гончаренко избран председателем Комитета по миграции, беженцам и перемещенным лицам Парламентской ассамблеи Совета Европы.